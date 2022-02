Augusta, tentato omicidio ed estorsione ad un 56enne: domani udienza di convalida per i tre arrestati

Compariranno domani mattina davanti al Gip di Siracusa Sebastiano Conca, di 39 anni, la compagna Elisabetta Piras, di 38 e Francesco Rapina di 30 anni, arrestati dai carabinieri per sequestro di persona, estorsione e tentato omicidio. Sono accusati del grave pestaggio commesso, sabato sera, ai danni di un cinquantaseienne che, per le gravi ferite riportate, è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Muscatello in prognosi riservata. I tre che si trovano rinchiusi in carcere, i due uomini a Siracusa e la donna – che è in stato interessante- alla sezione femminile di Messina, compariranno domani mattina all’udienza di convalida dinanzi al Gip Federica Piccione per l’interrogatorio di garanzia su una vicenda che ha destato molto sconcerto in città per la crudeltà e la violenza con cui è stata commessa.

Al centro si sarebbe la continua richiesta di soldi da parte dei tre arrestati che, secondo quanto hanno ricostruito i carabinieri, da tempo avrebbero continuamente chiesto somme da 20 o 50 euro al cinquantaseienne che, mosso da bontà, glieli avrebbe dati. Una richiesta diventata sempre più pressante anche di fronte pare ad una denuncia, che i tre avrebbero ricevuto per un furto da parte alla vittima e dai cui avrebbero preteso, per questo motivo, anche i soldi per pagare l’avvocato e difendersi.

All’ennesima richiesta di sabato sera ed al successivo rifiuto dell’uomo di pagare i tre arrestati sono arrivati fin nell’abitazione dell’uomo danneggiandogli la casa e picchiandolo con un ombrello e delle sedie trovate sul posto, come hanno riferito i militari. Non contenti per costringerlo ad aderire alle loro richieste lo hanno caricato in macchina e portato a casa della ex moglie, distruggendo anche questa abitazione perché pure la donna si era rifiutata di consegnar loro del denaro. La vicenda ha avuto ulteriore seguito per strada, in via Lavaggi, davanti ad un noto bar dove alcuni avventori hanno chiamato i Carabinieri consentendo loro di arrestare gli aggressori e di richiedere l’intervento del 118 per la vittima trasportata in codice rosso all’ospedale augustano