Augusta, tentato omicidio ed estorsione a 56enne, rimangono in carcere i tre arrestati

Rimangono in carcere Sebastiano Conca, di 39 anni, la compagna Elisabetta Piras, di 38 e Francesco Rapina di 30 che devono rispondere di tentato omicidio, sequestro di persona, rapina ed estorsione ai danni di un uomo di 56 anni che, per le gravi ferite riportate, si trova ricoverato ancora in prognosi riservata all’ospedale Muscatello. È quanto ha deciso questa mattina il Gip del Tribunale di Siracusa Federica Piccione davanti ai quali, alla presenza anche del pm Salvatore Grillo e del difensore Puccio Forestiere, sono comparsi per l’udienza di convalida e l’interrogatorio di garanzia i tre che si sono avvalsi della facoltà di non rispondere.

Hanno fatto, dunque, scena muta non rispondendo a nessuna delle domande né fornito alcun chiarimento sulla loro posizione e considerata l’efferatezza del reato il giudice ha convalidato la misura della custodia cautelare in carcere, a Messina per la donna che è originaria della Sardegna e a Siracusa per i due augustani. Tutti e tre sono rinchiusi nei due istituti di pena dopo che, sabato notte, hanno massacrato di botte il 56enne, che secondo la ricostruzione dei militari, sarebbe stato continuamente vessato dagli arrestati, due dei quali – la coppia – pare aver coabitato per un po’ di tempo con la vittima. Continue sarebbero state le loro richieste di soldi e il 56enne in diversi mesi sarebbe arrivato a sborsare fino a circa 2.000-2500 euro. Di mezzo ci sarebbe anche il furto di una bici elettrica e una denuncia, fino alla violenza cieca di sabato notte che ha fatto finire in ospedale la vittima, picchiato più volte brutalmente.