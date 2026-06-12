Augusta, tentato furto in un’azienda: ladri messi in fuga dalle guardie giurate

Tentativo di furto nella serata di ieri in un’azienda situata in contrada Monaca, ad Augusta. Intorno alle 22:30, la centrale operativa dell’istituto di vigilanza Metroservice ha ricevuto un segnale d’allarme proveniente dalla struttura.

Immediatamente è stata inviata sul posto la pattuglia di competenza che, una volta raggiunta l’area aziendale, ha notato in lontananza alcuni individui con il volto coperto allontanarsi rapidamente dalla zona.

Le guardie giurate hanno provveduto ad allertare i Carabinieri e, nel frattempo, è stata inviata anche una seconda unità di supporto per le verifiche all’interno e all’esterno dell’azienda.

A un primo controllo, dall’esterno, la situazione sembrava regolare: porte chiuse e nessun segno evidente di effrazione. Un’ispezione più accurata, però, ha permesso di rilevare che i malviventi erano riusciti a entrare nel capannone, richiudendo successivamente un portone e tentando di bloccarlo per simulare una situazione di normalità.

Le guardie giurate, supportate dalla centrale operativa, sono riuscite ad accedere all’interno della struttura, dove hanno trovato alcuni sensori dell’impianto di sicurezza divelti.

Secondo quanto riferito dal responsabile dell’azienda, non risulterebbero ammanchi: i ladri non sarebbero riusciti a portare via alcun materiale o oggetto.

Per garantire la sicurezza dell’area, è stato comunque predisposto un presidio fino alle prime ore del mattino, in attesa degli ulteriori accertamenti. Sul tentato furto sono in corso le verifiche da parte dei Carabinieri.