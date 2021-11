Augusta, tentativo di furto nella notte al plesso del Polivalente del quarto comprensivo Costa

Mentre infuriava il maltempo questa notte, con tanto di violente grandinate, c’è stato anche chi ha pensato bene di provare a rubare dentro il plesso del Polivalente in uso al quarto istituto comprensivo Costa non riuscendo, fortunatamente, ad entrare. Ad accorgersene è stato, questa mattina, il custode che ha notato il tentativo di intromissione nella scuola che ospita i bambini più piccoli delle classi dell’infanzia, oggi a casa come tuti gli studenti per via del maltempo.

A raccontarlo, un po’ sconsolato, è il dirigente scolastico Michele Accolla: “fortunatamente la presenza di spranghe poste all’interno della porta ha impedito ai ladri di entrare dentro, ma scoprire che, in una notte tremenda come questa, qualcuno ha cercato di rubare in una scuola, per togliere ai bambini, dà la misura del degrado a cui siamo arrivati” – ha commentato.

Solo quale giorno fa la scuola ha dovuto fare i conti con un altro furto, questa volta messo a segno, al plesso centrale dello stesso comprensivo. In quel caso è scattato l’allarme e ladri sono scappati di notte arrivando solo a forzare le macchinette automatiche del caffè e delle bevande che si trovano nell’androne della scuola della Borgata, rubando i soldi che c’erano dentro.

In entrambi i casi è stata presentata formale denuncia ai Carabinieri.