Augusta, tentativo di furto ad una profumeria, una guardia giurata mette in fuga i due ladri

Un tentativo di furto in una profumeria è stato scongiurato, la notte scorsa, dall’intervento di una pattuglia di vigilanza privata dell’istituto Metroservice. Il fatto è accaduto intorno alle 2 e un quarto quando, durante il normale giro di controllo per le vie del centro, la guardia giurata in servizio si è accorta di due uomini che erano intenti a scassinare la porta di una profumeria. L’uomo avrebbe così tentato di fermare i due che, alla vista della pattuglia, si sono dati alla fuga, preferendo lasciar perdere.

Sono poi stati allertati anche una pattuglia della polizia che si trovava in zona e il proprietario del negozio e dai rilievi effettuati sono emersi solo segni di effrazione sulla porta, mentre all’interno della profumeria non mancava nulla.