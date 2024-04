Augusta, tentano il furto in casa e scappano non appena scoperti dalle forze dell’Ordine

Nella serata di ieri, agenti del Commissariato di Augusta, insieme ai Militari dell’Arma dei Carabinieri, hanno proceduto all’arresto in flagranza di due uomini, rispettivamente di 46 e di 27 anni, entrambi catanesi e già conosciuti alle forze di polizia, per il reato di tentato furto in abitazione.

In specie, nel corso del servizio di controllo del territorio, l’equipaggio di una Volante del Commissariato, mentre transitava nei pressi di contrada Xirumi, ha notato che il portone di un’abitazione era socchiuso. Insospettitisi i poliziotti sono entrati nell’immobile notando che lo stesso era stato messo a soqquadro. All’interno vi erano ancora due soggetti che alla vista della Polizia fuggivano.

Gli Agenti, e i carabinieri prontamente giunti sul posto, si ponevano all’inseguimento dei fuggitivi e li bloccavano subito dopo.

Il ventisettenne, a seguito di perquisizione personale, trovato in possesso di un tirapugni e di un cacciavite, è stato, altresì, denunciato per possesso di arnesi utilizzati per lo scasso e per porto di oggetti atti all’offesa. Quest’ultimo, avendo fornito false generalità agli agenti, veniva denunciato anche per tale reato. I due arrestati, dopo le incombenze di legge, venivano condotti in carcere.