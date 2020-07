I carabinieri della stazione di Augusta, in abiti civili, hanno effettuato un servizio antitaccheggio al mercato rionale di contrada Scardina che ha permesso di sorprendere una giovane donna, S.A. 23enne di Melilli, mentre si appropriava di un abito, immediatamente restituito al commerciante, da una rivendita ambulante, venendo denunciata in stato di libertà alla Procura di Siracusa per il reato di furto.