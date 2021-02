Augusta, tenta di rubare in una villetta in contrada Balate: arrestato in flagranza

Ha scavalcato il cancello di una villetta di campagna dove si è introdotto probabilmente per rubare ma è stato beccato in flagranza di reato dai poliziotti che lo hanno arrestato. Cosi da ieri sera Salvatore Vona, di 34 anni, già noto alle forze dell’ordine per vari reati si trova nei locali del Commissariato in attesa del giudizio per direttissima fissato per oggi.

Deve rispondere di tentato furto in abitazione, sventato dagli agenti del commissariato megarese che ieri sera lo hanno visto aggirarsi in contrada Balate. Anche a seguito di un incremento di furti in attività commerciali e abitazioni private degli ultimi giorni il dirigente del commissariato Gugliemo La Magna ha predisposto un servizio di controllo del territorio ad hoc proprio nelle zone periferiche del paese che ha dato i suoi frutti, visto che gli agenti, proprio mentre pattugliavano la zona, si sono imbattuti in Vona.

Lo hanno visto scavalcare e accedere all’interno del giardino e dopo un breve appostamento anche i poliziotti, temendo che potesse scappare da una qualche via di fuga nascosta alla loro vista, hanno scavalcato il cancello ed hanno fatto accesso all’interno della villa sorprendendo il trentaquattrenne mentre ancora era intento a ricercare refurtiva.