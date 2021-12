Augusta, tenta di rubare al supermercato: bloccato da una guardia giurata e arrestato

Avrebbe tentato di rubare scarpe e vestiti dall’Eurospin, ma è stato bloccato da un metronotte e poi arrestato dai carabinieri. È quanto successo nella notte tra sabato e domenica quando, poco prima della mezzanotte, un presunto ladro forzando una porta di servizio sarebbe riuscito ad entrare dentro l’ipermercato della Borgata facendo, però, scattare l’allarme furto alla centrale operativa dell’istituto di vigilanza “Metroservice”, che ha inviato subito una pattuglia di zona.

Arrivata sul posto esattamente cinque minuti dopo, alle 23, 50 la guardia giurata in servizio avrebbe notato una porta di servizio aperta e un uomo con varie buste in mano con dentro vestiti e scarpe asportati dal supermercato, che tentava di darsi alla fuga. Il vigilante sarebbe riuscito a bloccarlo prima che potesse sparire, per poi consegnarlo ai Carabinieri arrivato poco dopo su richiesta dell’istituto di vigilanza.

I militari della locale compagnia che si trova, tra l’ altro, sempre in via Aldo Moro, a pochissima distanza dall’ipermercato, hanno proceduto alla perquisizione del presunto ladro, trovandolo in possesso di arnesi per lo scasso e quindi, portato in caserma e arrestato. Posto ai domiciliari l’uomo, già una vecchia conoscenza delle forze dell’ordine, nelle ore successive è stato di nuovo arrestato altre due volte per evasione dai domiciliari.