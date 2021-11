Augusta, telefoni all’interno delle celle: operazione della Polizia Penitenziaria

Operazione della Polizia Penitenziaria del Carcere di Augusta questa mattina alle prime ore dell’alba. Gli agenti capitanati dal dirigente di Polizia Penitenziaria Dario Maugeri, hanno scovato diversi telefoni cellulari perfettamente funzionanti con carica batteria occultati perfettamente nelle camere detentive.

Il rinvenimento é avvenuto all’alba, con una perquisizione mirata dagli agenti coordinati da tre ispettori che collaborano costantemente al Comando (giusto – Pagliarello Fava Luca) e all’incessante attività di intelligence atta a reprimere questo reato.

“Al termine dell’attività di repressione – dice il segretario provinciale Sappe, Salvatore Gagliani – il Comandante ha rivolto un plauso a tutta la Polizia Penitenziaria di Augusta facendo emergere che i risultati si raggiungono tutti assieme, nessuna “prima donna” tra infinite difficoltà operative quotidiane, ci distinguiamo per alte capacità professionali ed attaccamento al proprio dovere. Il numero di cellularti rinvenuti e la tipologia di detenzione conferma che questo reato era incancrenito nel tempo”.

La recente istituzione del reato ex art. 391 C. P. che punisce con severe pene chi introduce e/o chi detiene cellulari di certo non ha scoraggiato il traffico e anzi oggi si cercano di escogitare nuove modalità di ingresso e occultamento non facilmente addebitabili.

“Pertanto – per il sindacato – sarebbe opportuno che venissero adeguati gli organici della Polizia penitenziaria di Augusta che, secondo uno studio condotto da esperti del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, è mancante di 17mila unità, formazione specifica della Polizia penitenziaria ed occorre poi archiviare l’ultradecennale periodo di emergenza formativa e dare centralità alla formazione che non può trascurare lo studio delle subculture criminali e le tecniche operative e d’intervento, servono strutture adeguate, la compiuta differenziazione dei circuiti onde evitare che nello stesso carcere vengano allocate una molteplicità di tipologie di detenuti, moderne ed efficienti strumentazioni tecnologiche ed elettroniche, equipaggiamenti e una gestione più ponderata della detenzione.”