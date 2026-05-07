Augusta, Tatiana Cicero nominata responsabile cittadina del Dipartimento Famiglia di Forza Italia

La senatrice Daniela Ternullo, Vice Capogruppo di Forza Italia a Palazzo Madama e coordinatrice nazionale del Dipartimento Famiglia, comunica con soddisfazione la nomina di Tatiana Maria Cicero a responsabile cittadina di Augusta del Dipartimento Famiglia del Partito.

Laureata in Sociologia presso l’Università di Catania e in possesso di un Master in Comunicazione nella Pubblica Amministrazione conseguito con il massimo dei voti, Tatiana Cicero porta con sé un bagaglio di competenze solide e una spiccata sensibilità verso le tematiche sociali e comunitarie.

La neo-nominata ha voluto esprimere gratitudine alla Senatrice Ternullo e all’intera classe dirigente del partito per la fiducia accordatale, dichiarando di assumere l’incarico “con grande senso di responsabilità e con la volontà di contribuire attivamente alla crescita e al benessere della comunità, ponendo al centro dell’azione politica la famiglia, pilastro fondamentale della società”.

Cicero ha ribadito la propria scelta di campo con convinzione: “Con Forza Italia porto avanti idee concrete e ascolto. Credo nelle persone, nelle opportunità e nel lavoro costruito insieme”. “Sono lieta di affidare questo ruolo a Tatiana — dichiara la senatrice Ternullo — una donna capace, preparata e radicata nel territorio. Il Dipartimento Famiglia lavora ogni giorno per mettere al centro delle politiche nazionali e locali i bisogni reali delle famiglie italiane, e sono certa che Augusta avrà in lei una rappresentante all’altezza di questa missione”.