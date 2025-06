Augusta, tariffe Tari 2025, la maggioranza replica: “altro che fallimento, stiamo facendo pagare anche gli evasori”

“Le nuove tariffe Tari approvate dal Consiglio comunale prevedono un leggerissimo aumento medio di circa 4 euro per le utenze domestiche con abitazioni entro i 100 metri quadrati e una piccola diminuzione per i nuclei con abitazioni maggiori di 100 metri quadrati. Allo stesso modo gli aumenti sono minimi per le utenze non domestiche. A conti fatti, il costo complessivo del servizio resta invariato rispetto all’anno precedente, al netto del contributo regionale che, ad oggi non è stato assegnato”. I consiglieri comunali di maggioranza Andrea Lombardo, Rosario Sicari, Paolo Trigilio, Margaret Amara, Giuseppe Tedesco, Federico Palazzotto e Mariangela Birritteri replicano alle dichiarazioni dei quattro consiglieri di opposizione sulla delibera relativa alla Tari 2025, per “fare chiarezza e rispondere con fermezza alla consueta propaganda populista inconcludente di chi, pur sedendo in Consiglio, continua a dimostrare di non avere competenza”.

“A dispetto delle falsità diffuse dall’opposizione, -proseguono in una nota- la verità è che stiamo costruendo un sistema più equo: la base dei contribuenti è stata significativamente ampliata grazie a un’intensa azione di contrasto all’evasione. Solo tra il 2023 e il 2024 sono stati accertati oltre 2,7 milioni di euro di Tari evasa, e nel solo primo semestre del 2025 abbiamo già avviato accertamenti per un altro milione di euro. Altro che “fallimento”: stiamo facendo pagare chi non ha mai pagato, e lo stiamo facendo con rigore, trasparenza e responsabilità. Gli stessi evasori totali, scoperti in questi anni, sono stati “autorizzati” dall’inefficienza di quelle stesse forze politiche che oggi si indignano solo a favore di telecamera”.

Per i sette consiglieri che sostengono l’amministrazione Di Mare le “sceneggiate” in aula dei colleghi dell’opposizione certificano la loro totale “inadeguatezza”: “confondere il regime sanzionatorio con il controllo dei mastelli, non comprendere il metodo di calcolo del Pef, urlare slogan invece di discutere numeri e strategie: vuoti di contenuti e pieni solo di retorica. Invece, noi governiamo. Aspettiamo con senso di responsabilità l’avvio del nuovo contratto di raccolta (pronto e trasmesso alla Srr da mesi) che finalmente darà alla città un servizio moderno ed efficiente, disastri lasciati in eredità da chi oggi tenta maldestramente di riscrivere la storia”.

Poi ricordano i finanziamenti ottenuti per contrastare l’abbandono indiscriminato dei rifiuti e l’impegno a continuare a investire su controllo, educazione ambientale e innovazione.

“Questa opposizione, intanto, si rifugia nella polemica e nella mistificazione dei dati. Nessuna proposta concreta, nessuna lettura del problema, nessuna assunzione di responsabilità. Zero confronto. Solo confusione e figuracce da far arrossire, come quella che le telecamere installate sono state fatte a carico del bilancio comunale anziché con finanziamenti totali a carico dei fondi nazionali. Siamo perfettamente consapevoli che la strada per migliorare il sistema rifiuti è complessa, ma noi la stiamo percorrendo con serietà e determinazione. – concludono- Noi continuiamo a cambiare la città, e questo dà fastidio a qualcuno, senza rinunciare al rilancio della cultura e del turismo, con rigore e serietà di bilancio che, ricordiamo, abbiamo chiuso con un avanzo di circa 9 milioni di euro”.