Augusta, tariffe idriche: approvato dal Consiglio l’aumento del 4% per il 2021, ma a pagare le bollette sono in pochi

Rispetto all’anno scorso aumentano del 4% le tariffe del servizio idrico integrato per l’anno 2021, così come previsto dalla Arera, l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente. Ad approvare la proposta di delibera del 22 luglio, redatta dal terzo settore economico-finanziario del Comune, è stato il Consiglio comunale dei giorni scorsi sempre con la sola maggioranza dei 12 a cui si è aggiunto il voto favorevole del consigliere comunale di “Cantiere popolare” e del gruppo misto Peppe Montalto. L’atto propedeutico all’approvazione del bilancio di previsione di quest’anno, ormai prossimo alla scadenza, prevede il costo totale del servizio idrico pari a 2 milioni e 700 mila euro, di cui ben un milione e 400 mila di sola energia elettrica.

Una cifra che appare eccessiva rapportata al costo totale del servizio e su cui l’amministrazione intende vederci chiaro, come ha detto in aula il sindaco Giuseppe Di Mare che ha definito “drammatica” la situazione del servizio idrico ad Augusta trovata, con ritardi e lacune, visto che l’ultima bolletta inviata ai cittadini dal Comune -che ha internalizzato il servizio negli anni scorsi dopo il fallimento, nel 2014, della Sai 8 che prima gestiva il servizio- risale al 2019 e a pagare è solo il 40% della popolazione: “qualcuno dovrebbe dire alla città che cosa è stato fatto nell’andare a trovare chi paga e chi no, cosa per migliorare l’erogazione idrica in tutta la città, non solo nel centro storico. E’ necessaria la realizzazione del piano pozzi, che contiamo di fare entro fine anno-ha aggiunto-che l’idrico venga pagato da meno del 40% dei cittadini è un problema grosso per il bilancio perché si deve andare poi in qualche modo a coprire la rimanenza del 60%”.

Intanto ieri nel nuovo pozzo che si sta realizzando alla villa, così come avevamo preannunciato, sono stati inseriti i nuovi tubi di ultima generazione e bisogna aspettare adesso gli esiti positivi delle analisi dell’acqua per attivare il nuovo impianto, come ha fa sapere Di Mare su Facebook