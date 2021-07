Augusta, Tari ridotta di due milioni grazie a fondo enti locali: non pagheranno nulla diverse categorie danneggiate dal covid

Il Comune di Augusta, grazie al fondo perequativo dello stato e della Regione, ridurrà di due milioni di euro il costo della Tari consentendo a diverse categorie commerciali, che hanno subito danni o sono state chiuse durante la pandemia, di non pagare nulla nella prossima bolletta della spazzatura. E’ questa la novità della Tari, la tassa sul servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani – lievitato quest’anno di più 243000 euro – approvata ieri pomeriggio dal Consiglio comunale e dalla sola maggioranza dei 13 presenti, con il voto favorevole anche del consigliere Peppe Montalto di Cantiere popolare.

Assente la minoranza, l’unico consigliere presente era Chiara Tringali del Movimento 5 stelle che però ha lasciato l’aula prima della votazione del primo punto all’ordine del giorno con cui è stato modificato il regolamento di disciplina della tassa dei rifiuti per adeguarlo al decreto legislativo 116 del 2020, che ha cambiato la gestione della raccolta per le utenze non domestiche, dando la possibilità alle imprese di gestire in proprio la raccolta a partire dall’anno prossimo. Entro la scadenza del 31 maggio scorso una ventina di aziende ha comunicato la volontà di gestire da sé la raccolta dei rifiuti, con le esenzioni invece ricevere una prossima bolletta 2021 pari a zero saranno dunque, bar, gelaterie, enoteche, birrerie, ristoranti, trattorie, osterie, pub, pizzeria, officine, laboratori e botteghe artigiane parrucchieri, estetisti, lavanderie, associazioni culturali, sindacali, sportive, palestre, chiese, circoli sportivi, ricreativi onlus, con fini socio-assistenziali.

Una forte riduzione della tassa, al contempo, sarà garantita a negozi ed attività commerciale di beni durevoli, gioiellerie, ferramenta, autofficina e carrozzeria, elettrauto e gommista ed operatori mercatali in genere, pubblici e privati, studi professionali, agenzie di viaggio ed altre attività. Dei due milioni di riduzione la somma maggiore, circa un milione e 700 mila euro, interesserà le utenze non domestiche, il resto quelle domestiche.

Per il sindaco Giuseppe Di Mare con le agevolazioni votate ieri a favore di imprese e famiglie “il consiglio comunale di Augusta ha scritto una pagina storica. Abbiamo dato una risposta concreta alla grave crisi che ha colpito l’economia della nostra città nell’anno del covid, abbattendo fino al 100% la tassa per la raccolta dei rifiuti alle categorie di operatori più duramente colpiti dalle chiusure o dalle forti limitazioni imposte dell’emergenza sanitaria” – ha aggiunto il primo cittadino che ha riservato una “stoccata” alla minoranza assente dall’aula.

“Dispiace solo, permettetemi di dirlo, per i consiglieri comunali che per incomprensibili ragioni di tattica politica – ha proseguito – hanno disertato una seduta, che meritava invece una presenza corale per la straordinarietà delle decisioni che sono state assunte a favore dei cittadini. La mia amministrazione non bada alle sterili polemiche, agli atti di ostruzionismo politico di chi per tornaconti personali o atavica invidia vorrebbe bloccare il nostro reale cambiamento della città, difficile intimidirci o spaventarci”.