Augusta, Tari 2025: lievi aumenti. La maggioranza approva le tariffe, l’opposizione: “fallimento dell’amministrazione”

Lievi aumenti del 2%, in media, per le utenze domestiche e del 6% per le non domestiche- per le bollette della Tari 2025. E’ quanto emerso ieri al Consiglio comunale nella seduta di approvazione delle sole tariffe della tassa sui rifiuti del 2025 in quanto il Pef, ovvero il piano economico finanziario è di natura triennale ed è stato già approvato in aggiornamento l’anno scorso. Il via libera è arrivato dalla sola maggioranza e con il voto contrario dei consiglieri dell’opposizione Milena Contento e Giancarlo Triberio del Pd e Uccio Blanco e Roberta Suppo del Movimento 5 stelle,

Per il costo del servizio, pari quest’anno a 14 milioni 560 mila, un milione in più rispetto all’anno scorso “c’è una piccola differenza rispetto al 2024 però ci sono voci aggiuntive applicate dall’entrata in vigore della delibera Arera come la componete perequativa che serve a coprire il bonus sociale rifiuti. E’ pari a 6 euro ad utenza e comporterà un aumento della bolletta- ha precisato in aula Ottavio Migneco, il dipendente comunale che ha curato l’atto, spiegando che il costo totale della bolletta è anche dovuto al fatto che quest’anno non è stato erogato il contributo regionale che nel 2024 era di un milione di euro e aveva portato ad una diminuzione.

Ne è seguita un’accesa discussione e un botta e risposta tra la minoranza e il sindaco Giuseppe Di Mare. “La maggioranza, presente al completo, ha approvato la delibera sulle nuove tariffe Tari che vedono ancora una volta aumenti per i cittadini e le imprese. – hanno dichiarato Triberio, Contento, Blanco e Suppo- Dopo quasi 5 anni dall’insediamento dell’amministrazione Di Mare e numerose proroghe dell’appalto di raccolta dei rifiuti, a causa della fallimentare gestione della raccolta differenziata che con l’amministrazione Di Mare scende ridicolamente al 32-33% (nel 2019 era del 38%), della mancata realizzazione del Ccr, della manifesta incapacità di recuperare significative risorse dall’evasione, si continua a far pagare la loro inefficienza ai cittadini onesti che pagano per tutti. La risoluzione del problema dei rifiuti, richiede competenze, sensibilità ambientale e determinazione nell’affrontare con molteplici interventi la questione, l’amministrazione Di Mare impegnatissima ad organizzare festival della canzone ed eventi, risulta fallimentare nella gestione dei rifiuti se sostiene che per poter abbassare le tariffe dobbiamo aspettare i termovalorizzatori di Schifani”.

Per i quattro della minoranza l’aumento della Tari che colpirà famiglie e imprese locali, “appare ingiustificato e penalizzante in un momento economico già complesso e certifica il fallimento del sindaco Di Mare per il mancato raggiungimento della percentuale minima di raccolta differenziata. L’amministrazione ha deliberato un ulteriore aggravio di costi per i cittadini, senza fornire spiegazioni convincenti”.

Rispetto al dato della differenziata il sindaco Di Mare, in aula, ha replicato che “è stato scritto del 2022 quando è stato redatto il Pef triennale ed è frutto di quel triennio. Sicuramente possiamo fare di più, abbiamo consegnato a Srr circa sette mesi fa il nuovo piano di raccolta dei rifiuti su cui abbiamo scommesso percentuali di differenziata maggiori e ci sentiamo di aver fatto tutto il possibile con gli strumenti informatici che abbiamo a disposizione comprese le telecamere. E fino a ieri abbiamo preso qualcuno che si nascondeva la targa per buttare la spazzatura”.

Ha poi ricordato che a partire dal 21 giugno è entrata in vigore la nuova ordinanza comunale temporanea contro l’abbandono dei rifiuti, in vigore per l’intera stagione estiva che ha elevato le sanzioni, finora irrisorie, nei confronti di chi abbandona rifiuti di qualsiasi tipo sul territorio comunale. Sull’evasione tributaria ha affermato che in due anni “abbiamo recuperato due milioni e 200 mila euro, solo quest’anno abbiamo trovato 300 evasori totali”, sottolineando tuttavia che una cosa è l’accertamento, che è quello che serve per l’iscrizione nel Pef, altro è la riscossione, mentre sul termovalorizzatore ha precisato che ci “può aiutare ad abbattere i costi della discarica ma certo non è la panacea dei rifiuti. Il nostro compito è aumentare al massimo la differenziata”.