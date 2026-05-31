Augusta, targa di merito al liceo “Megara” per la partecipazione a “New York Young – L’ambasciatore del futuro”

Anche quest’anno il Liceo “Megara” ha ricevuto la Targa di Merito dall’Associazione Culturale WSC Italia Global Leaders, presieduta dal dott. Giuseppe Cataldo, in seguito all’edizione 2026 del progetto “New York Young – L’ambasciatore del Futuro”, svoltasi dal 7 al 16 febbraio scorsi.

La scuola ha conseguito il prestigioso riconoscimento grazie alle eccellenti capacità di negoziazione, ricerca e oratoria mostrate dagli studenti Matteo Chiofalo (1^B Liceo Scientifico), Sofia D’Amico, Federica Maria Di Grande, Giulia Grasso, Serena Meli, Francesca Saraceno (3^A Liceo Classico).

Curato dalla docente referente Emanuela Russo, il suddetto progetto è un tassello importante del piano di internazionalizzazione del Liceo “Megara” e consiste in una forte esperienza di simulazione diplomatica a New York al Palazzo di Vetro, sede dell’ONU, dopo un periodo di preparazione da remoto tra dicembre e febbraio.

In tale consesso studenti delle scuole superiori e università di tutto il mondo si riuniscono per affrontare e risolvere le problematiche dell’agenda politica internazionale come la tutela dei diritti umani e dello sviluppo sostenibile, riflettendo il funzionamento reale dell’ONU.

Ogni partecipante assume il ruolo di delegato di un Paese membro dell’ONU e durante la conferenza ne presenta posizione, valori e interessi dopo aver condotto ricerche approfondite su storia, cultura e politica. In tale veste partecipa a dibattiti e negoziazioni nelle varie commissioni, cerca di costruire alleanze con altri Paesi e collabora nella stesura di risoluzioni da discutere e sottoporre al voto di approvazione dell’Assemblea generale nella Closing Ceremony.

La Dirigente Scolastica prof.ssa Fabrizia Ferrante e l’intera comunità liceale si congratulano con gli studenti “ambasciatori” per essere stati protagonisti entusiasti e determinati di questa straordinaria esperienza formativa inerente alle scienze politiche e le relazioni internazionali che ha contribuito a renderli cittadini globali informati e leader consapevoli ed efficaci nel loro campo di scelta, pronti a superare le sfide complesse del futuro.