Augusta, “Tante sfumature di azzurro”, premiati i vincitori del concorso promosso dalla Principe Di Napoli

Ottocentoquaranta ragazzi hanno partecipato al concorso “Tante sfumature di azzurro” promosso dal primo istituto comprensivo Principe Di Napoli e rivolto alle scuole dell’obbligo cittadine per promuovere la diffusione della percezione della disabilità, non come limitazione ma come opportunità di crescita per i singoli e per la comunità locale. In particolare gli elaborati previsti dalle tre sezioni – Disegno-Collage, Poesia e Video fotografico – dovevano raccontare l’autismo, con riferimento ad esperienze vissute in prima persona, o di cui si è stati testimoni con l’obiettivo di “sollecitare nei partecipanti momenti di riflessione sulle difficoltà, caratteristiche e potenzialità degli alunni autistici e della loro “diversa normalità” ed educare al rispetto delle diversità e alla cultura delle pari opportunità, sensibilizzare la comunità sulle caratteristiche, le potenzialità, le difficoltà delle persone affette da autismo, promuovere un’integrazione degli alunni autistici nella realtà scolastica locale e nel territorio, favorire occasioni di confronto tra studenti, famiglie, scuole ed istituzioni”

Nei giorni scorsi – nel rispetto delle vigenti norme anticontagio da covid19 – si è svolta la premiazione nel salone del Comune per i vincitori per ogni istituto partecipante, uno per ogni sezione individuata nel bando, valutati da un’apposita giuria tecnica.

Per la sezione Disegno-collage si sono classificati Federica Settipani e Sofia Amato II C Principe Di Napoli, Asia Salmeri II C (Orso Mario Corbino), David Parmigiani I E (Todaro), III D scuola primaria (Costa).

Per la sezione 2 Poesia sono stati premiati: Giada Ferrero, Carla Di Marco, Daniele Sanseverino III B scuola primaria (Principe Di Napoli), IV C scuola primaria (Todaro), Gabriele Amara e Martina Bassetto III A (Costa).

Per la terza sezione Video fotografico Ginevra Russo III B (Principe Di Napoli), II B (Corbino), IV A scuola primaria (Todaro).

Menzioni speciali: Valerio Galliotto e Vittoria Giovanniello (Principe Di Napoli), III A (Corbino), Leila Costa, Chiara Cultrera, Danila Mihaesteanu (Todaro), V A primaria (Costa).

La cerimonia di premiazione si è svolta alla presenza della dirigente scolastica Agata Sortino, del sindaco Giuseppe Di Mare, dell’assessore alle Politiche dell’ istruzione, Ombretta Tringali, della responsabile dell’Unità operativa complessa di Neuropsichiatria infantile di Augusta, Carmela Tata del garante dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, Silvia Rita Feccia. “Andavano premiati tutti” ha detto la dirigente soddisfatta della grande partecipazione delle scuole per un tema cosi delicato e anche importante che ha accomunato la scuola, le istituzioni e agenzie che si occupano dell’inclusione.