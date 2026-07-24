Augusta, Tania Patania aderisce a Fratelli d’Italia: “valuterò ogni atto”

Politica · Consiglio comunale

Tania Patania, consigliere comunale eletta con 479 preferenze nella lista I love augusta e già assessore al Porto e Urbanistica e vicesindaco nella precedente sindacatura, passa a FdI. Al primo Consiglio comunale ha formalizzato infatti l’adesione a Fratelli d’Italia e quindi siederà nel gruppo misto.

Una scelta che però, almeno per il momento, pare non la collochi tra le fila dell’opposizione (nonostante i rapporti tra sindaco e FdI pre elezioni, con il ritiro del simbolo, non siano di certo idilliaci) ma neanche in maggioranza.

“La mia adesione a Fratelli d’Italia è una scelta politica chiara e convinta – dichiara – Siederò nel Gruppo Misto, come previsto dal regolamento, e il mio voto sarà determinato esclusivamente dai contenuti dei provvedimenti e dall’interesse di Augusta. Valuterò ogni atto con serietà, coerenza e autonomia, nel rispetto del mandato ricevuto dai cittadini.”

E in futuro, chissà, potrebbe essere candidata in quota rosa nella lista di Fratelli d’Italia alle Regionali.