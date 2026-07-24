Augusta, Tania Patania aderisce a Fratelli d’Italia (ma resta in maggioranza)

Politica · Consiglio comunale

Tania Patania, consigliere comunale eletta con 479 preferenze nella lista I love augusta e già assessore al Porto e Urbanistica e vicesindaco nella precedente sindacatura, passa a FdI. Al primo Consiglio comunale ha formalizzato infatti l’adesione a Fratelli d’Italia e quindi siederà nel gruppo misto.

Una scelta che però, almeno per il momento, pare non la collochi tra le fila dell’opposizione (nonostante i rapporti tra sindaco e FdI pre elezioni, con il ritiro del simbolo, non siano di certo idilliaci) ma la mantengono in maggioranza.

“Nessuna opposizione – conferma Patania -. Le posizioni politiche di ciascuno di noi ci consentiranno di raggiungere, con più forza, gli obiettivi comuni e l’interesse della nostra comunità”.

E in futuro, chissà, potrebbe essere candidata in quota rosa nella lista di Fratelli d’Italia alle Regionali.