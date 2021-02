Augusta, tamponi rapidi per studenti e personale scolastico di Megara e Ruiz domenica a Punta Izzo

Sarà dedicata ai tamponi rapidi per gli studenti e il personale in servizio al liceo Megara e all’ istituto superiore Arangio Ruiz, che lunedì 8 febbraio riaprono per le lezioni, la giornata di domenica 7 febbraio alla postazione drive in della Marina miliare di Punta Izzo.

All’area di parcheggio del lido dei sottufficiali ci si potrà recare dalle 9 alle 15 per effettuare il test rapido con la modalità drive in, secondo quanto fa sapere l’Asp di Siracusa che ha organizzato per questo fine settimana, in collaborazione con i sindaci dei comuni interessati e i dirigenti scolastici, l’esecuzione dei tamponi rapidi secondo le direttive emanate dall’Assessorato regionale della Salute “per monitorare l’andamento della diffusione del contagio da Covid-19 nella popolazione scolastica”.

Intanto negli ultimi giorni continua a calare il numero dei positivi ad Augusta, che ieri era fermo a 185, dopo aver toccato anche i 222 casi.