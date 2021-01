Augusta, tamponi rapidi per alunni e docenti di primarie e medie domani e dopodomani a Punta Izzo

Domani 15 gennaio e sabato 16 l’attività di screening effettuata nella postazione dalla Marina militare a Punta Izzo, sarà dedicata ad alunni e docenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado. Dalle 9 alle 15 studenti e insegnanti potranno, dunque, effettuare il tampone rapido con modalità drive in, in vista della possibile ripresa dal 18 gennaio delle attività didattiche in presenza delle scuole primarie e secondarie di primo grado.

L’attività è predisposta dall’Asp di Siracusa, così come previsto dal Dipartimento per le Attività sanitarie e osservatorio epidemiologico (Dasoe) con circolare del 13 gennaio scorso, in collaborazione con i sindaci dei Comuni della provincia e rientra nel monitoraggio sull’andamento della diffusione del contagio da Covid-19, stabilito dalla Regione con l’ultima ordinanza del presidente al fine di valutare l’opportunità di riapertura degli istituti scolastici.