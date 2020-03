Augusta, tamponi per chi termina la quarantena obbligatoria: effettuati alla tenda pre-triage

Saranno effettuati nella tenda del pre triage allestita davanti al Pronto soccorso dell’ospedale Muscatello i tamponi agli augustani a cui scade l’isolamento fiduciario, rientrate in provincia di Siracusa, che si sono autodenunciate registrandosi nel sito dell’assessorato regionale della Salute www.siciliacoronavirus.it. Lo ha disposto l’Asp di Siracusa che ha avviato l’esecuzione dei tamponi che non avverra’ a domicilio, al fine di ridurre il consumo di dispositivi di protezione individuali, per la ben nota carenza a livello nazionale

I cittadini in isolamento verranno contattati a scaglioni via mail e telefonicamente, sara’ indicata loro la data e l’ora, con l’invito a stampare la email da presentare come giustificativo in sostituzione dell’autocertificazione in caso di controlli nel percorso stradale da parte delle forze dell’ordine. Chi non fosse in possesso di un indirizzo mail viene contattato telefonicamente e invitato a compilare il modello di autocertificazione specificando nella motivazione la convocazione per il tampone e la sede prevista.

L’avviso è pubblicato nel sito internet dell’Asp di Siracusa www.asp.sr.it. Per chiarimenti contattare il call center del Dipartimento di Prevenzione 0931 484980.