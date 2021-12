Augusta, tamponi al Polivalente: prosegue l’apertura straordinaria. In coda anche intere scolaresche

Dopo l’apertura straordinaria di ieri pomeriggio al Polivalente della Borgata rimane attivo anche oggi il drive in per effettuare i tamponi ai prenotati dall’Asp. Temporaneamente si è, infatti, trasferita qui la postazione che si trova all’interno di un parcheggio dell’ospedale Muscatello. Il servizio sarà operativo a partite dalle 9 e fino a quando non si esauriranno le necessità di monitorare quanti, in questi giorni, hanno dichiarato di aver avuto un contatto con un positivo e quindi per loro è scattata la sorveglianza sanitaria da parte dell’Asp.

Al Polivalente si effettuano, dunque, solo tamponi, per lo più molecolari, per i prenotati, sottolinea il direttore del distretto dell’Asp Lorenzo Spina, il Comune con un messaggio Telegram invita la cittadinanza a recarsi nella struttura di fronte piazza Unità d’Italia solo su indicazione dell’Asp di Siracusa. Per gli altri casi, ci si può rivolgere ai laboratori privati o alle farmacie che dispongono del servizio.

L’apertura straordinaria della palestra del Polivalente, dove fino a qualche mese si sono effettuati i vaccini anticovid, si è resa necessaria ieri dopo il caos alla viabilità e i problemi di sicurezza che si sono creati sulla provinciale 61 che porta all’ospedale Muscatello dove per un po’ di tempo si è formata una lunghissima coda di auto che rendeva difficoltoso, se non impossibile, per un’ ambulanza entrare in Pronto soccorso. La situazione si è normalizzata dopo la notizia dell’apertura pomeridiana del Polivalente dove sono stati effettuati ieri una quarantina di tamponi, a fronte dei 130 effettuati in mattinata alla postazione dell’ospedale.

Tanti i bambini in macchina con i genitori per fare il tampone, a dimostrazione che il virus sta circolando molto tra gli alunni delle primarie sono arrivate anche intere scolaresche.