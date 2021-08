Augusta, taglio “indiscriminato” degli alberi alla Villa e in piazza Mattarella: insorge il Comitato “Aria nuova”

Più che interventi di potatura quelli effettuati nei giorni scorsi nella Villa comunale e in piazza Mattarella sono interventi di “capitozzatura”, che hanno “danneggiato alberi di grosse dimensioni”. Lo dice il Comitato “Aria nuova”, che comprende associazioni e comitati siracusani e della provincia, che ha inviato una richiesta formale di verifica dei lavori al sindaco, al Comitato per il verde pubblico, alla Polizia municipale, alla Soprintendenza di Siracusa, al Distaccamento forestale di Siracusa esprimendo il più vivo dissenso sulla manutenzione del verde effettuata da diverse settimane ormai. E in parte anche un po’ interpretando il pensiero di molti augustani che, per lo più sui social, hanno criticato l’intervento “apparso drastico e assai offensivo delle alberature oggetto di manodopera dell’area comunale megarese. Alberi di Ficus sottoposti ad interventi drastici di potatura, attraverso il taglio di branche dal diametro superiore a 10 cm con annullamento totale, o quasi, della chioma verde, – scrive il comitato- sono stati snaturati dal loro naturale portamento e probabilmente sono stati compromessi in maniera irreversibile. Reputiamo l’intervento effettuato sugli alberi del tutto inadeguato, da un punto di vista tecnico agronomico. Annullare o ridurre fortemente la superficie fogliare dell’albero, è un’operazione ingiustificata”.

Incomprensibile anche la scelta del periodo di intervento, quello estivo, per di più durante un’estate eccezionalmente secca e caratterizzata da temperature sopra la media stagionale che fa temere persino per la possibilità di sopravvivenza futura degli alberi. “Le potature, a rigor di legge, non vanno effettuate in periodo primaverile ed estivo, coerentemente con la direttiva 2009/147/ che esplicita non vanno danneggiate le popolazioni di uccelli, distruggendo nidi e uova; principio già contenuto nella legge 157/92 sulla protezione della fauna selvatica: art. 21” –precisa il comitato che richiama anche il decreto ministeriale del 10 marzo 2020 che fissa i “Criteri ambientali minimi per il servizio di gestione del verde pubblico e la fornitura di prodotti per la cura del verde”, ribadendo la necessità di un approccio sistematico nella gestione del verde pubblico, sia nelle attività di manutenzione dell’esistente sia nella realizzazione del nuovo. In particolare al paragrafo 11 (Manutenzione del patrimonio arboreo e arbustivo) del documento vengono stabiliti criteri chiari e vincolanti per tutte le amministrazioni: “Gli interventi di potatura devono essere svolti unicamente da personale competente, in periodi che non arrecano danni alla pianta e non creano disturbo all’avifauna nidificante ed effettuati solo nei casi strettamente necessari”

“Si richiede a questo punto una tempestiva verifica da parte delle autorità competenti al fine di accertare la regolarità dell’intervento. Reputiamo che operazioni di questo tipo – conclude la nota- intaccano fortemente il patrimonio arboreo della città, andando ad indebolire uno degli strumenti più semplici ed elementari, per tutelare la salute e il benessere dei propri cittadini. La gestione del verde, già esiguo e sottodimensionato per le necessità

di un’area urbanizzata, inserita inoltre in un contesto industriale altamente sviluppato, reputiamo meriti maggior attenzione da parte delle istituzioni, ad ogni livello”.