Augusta, svolta la 15ma traversata a nuoto del Golfo Xifonio

È giunta alla XV edizione la Traversata a Nuoto del Golfo Xifonio che, in occasione dei festeggiamenti della Madonna del Carmelo, riunisce amanti del mare e nuotatori che con passione e impegno affrontano la sfida di solcare le onde del mare di Augusta.

Partiti alle 12:30 dalla spiaggia delle Grazie, i partecipanti, supportati da canoisti e barche, hanno attraversato il Golfo Xifonio con arrivo allo stabilimento elioterapico di Punta Izzo, accolti con entusiasmo da spettatori e bagnanti.

Si tratta di un’iniziativa che è diventata ormai simbolo della lotta per la salvaguardia del mare e del territorio augustano. Neanche il disastro ambientale da poco occorso, ha fermato l’entusiasmo del gruppo dei partecipanti che ha voluto lanciare un segnale concreto affinché la popolazione augustana ottenga finalmente un mare pulito, non più luogo martoriato dalla mancanza di adeguate infrastrutture ambientali.

L’appuntamento diventa non solo un’occasione di festa e di condivisione dei valori come il rispetto dell’ambiente, ma vuole essere anche un atto di protesta civile per sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni sull’urgenza di proteggere il mare da inquinamento industriale, scarichi non depurati e disastri ambientali evitabili.