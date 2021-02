Augusta, sversamento in mare di gasolio da una nave dentro la rada

Sono ancora in corso le attività di recupero del prodotto, ma anche di verifica e controllo di polizia giudiziaria da parte della Capitaneria di porto per lo sversamento di gasolio che si è verificato, nella notte tra martedì e mercoledì, in un tratto di mare all’interno della rada, più vicino al tessuto urbano.

A causarlo sarebbe stata la rottura di una manichetta di una nave che stava svolgendo un’attività di carico-scarico nei pressi di una società terminalista.

Ulteriori aggiornamenti nelle prossime ore