Augusta, sversamento gasolio nella rada: consiglieri comunali presentano un’interrogazione urgente

Un’ interrogazione urgente per chiarire la reale situazione dello sversamento di gasolio – e delle sue conseguenze – davanti al pontile della Maxcom e per valutare progetti validi di recupero e tutela nonché di visione del prossimo futuro. Ad averla presentata agli assessori all’Ambiente Cosimo Cappiello e alle Politiche portuali Tania Patania sono stati i consiglieri comunali di minoranza Pippo Gulino, Giuseppe Assenza, Milena Contento, Peppe Montalto e Giancarlo Triberio che si dicono fortemente preoccupati per il “gravissimo incidente” dello sversamento di idrocarburi nel porto megarese durante un’operazione di scarico da un nave, che si è verificato nella notte tra il 2 e il 3 febbraio “le cui ripercussioni si mostrano, ahimè palesi, sia nelle acque del porto che nell’aria rimasta a lungo irrespirabile come evidenziato anche dalle tantissime segnalazioni da parte dei cittadini sul sistema Nose”.

Secondo gli esponenti della minoranza allora più che sminuire l’accaduto e sviare la problematica parlando di potenziamento delle centraline di monitoraggio dell’aria da parte di chi ci governa bisogna, invece, affrontare con decisione e trasparenza la situazione nonché chiarire le intenzioni sul futuro.

“Invece delle attese manifestazioni di legittimo sdegno e di stigmatizzazione dell’accaduto in città- dicono- da parte dell’amministrazione risuonano, seppur doverose, soltanto parole di ringraziamento per tutti quelli “che si stanno adoperando per limitare i danni” di quello che così sembrerebbe voler essere derubricato come semplice e banale incidente anche se si rileva che “non era mai successo”, quando, invece, la necessità di attivare le procedure di bonifica ne rivela la reale gravità accentuata dall’immediata vicinanza al centro abitato. Sminuire, se non addirittura provare ad ignorare la gravità di un problema non si rivela mai una soluzione valida a lungo termine, come ci ricordano oggi le immagini della foce del Mulinello deturpato dalla possibile presenza di idrocarburi, che sembrerebbe essere collegata allo sversamento le cui conseguenze nel tempo e nei luoghi a noi cari non sono state ancora adeguatamente analizzate”.

Da qui la necessità di esigere soluzioni concrete e prese di posizioni chiare e “non più ambigue a tutela di un territorio già martoriato e le cui conseguenze ricadono direttamente, e senza sconti, su tutti i cittadini”.