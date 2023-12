Augusta, supereroi in classe al Corbino, per sorridere e riflettere sulla disabilità

Spiderman, Wonder woman e Mulan ospiti d’eccezione al secondo istituto comprensivo Corbino, in una mattinata di festa e per riflettere con gioia sulla diversità come ricchezza. È quanto successo con gli alunni della scuola dell’Infanzia, Primaria e delle prime classi della media della scuola diretta da Maria Giovanna Sergi, che hanno incontrato i supereroi dell’associazione “Superheroes odv”, in preparazione alla Giornata mondiale della disabilità che ricorrerà domani 3 dicembre.

I volontari di Priolo, che si formano periodicamente con corsi di psicologia e gestione dello stress in ambito pediatrico, interpretano personaggi dei fumetti, cartoni animati o film, amati dai più piccoli per donare loro messaggi positivi che possano ridurre lo stress ed aiutare nell’accettazione della diversità come un dono. Assieme agli alunni del Corbino, in forma ludica, hanno evidenziato come ognuno possieda talenti diversi che devono essere riconosciuti ed accettati per essere poi valorizzati perché dall’unione delle diversità di ciascuno si genera una grande bellezza.

Gli alunni del Corbino ogni anno affrontano il tema della disabilità con attività tendenti a stimolare riflessioni e confronti partecipati, che sviluppano il loro senso critico e la consapevolezza sui temi dell’inclusione, riducendo i pregiudizi e le paure che scaturiscono dall’incontro con la disabilità e, in genere, con le differenze.

L’anno scorso sono risultati vincitori del contest “Non il solito tema” promosso dalla consulta per le persone con disabilità di Torino, vedendo il titolo da loro proposto ”Siamo come i fiori”, ideato dall’alunna Silvia Blandino, quest’anno utilizzato come tema del concorso multidisciplinare dedicato alle scuole. Un bel traguardo che fa sicuramente da stimolo per altre partecipazioni a livello locale e nazionale.