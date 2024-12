Augusta, Superenalotto: fortunato giocatore centra il “5” e vince 100 mila euro

Fine d’anno super fortunato per due giocatori che, al Superenalotto, hanno indovinato il “5” e portato a casa 100.043,42 euro ciascuno. Una schedina è stata giocata nel bar di un distributore sulla ex statale 114, che da Augusta porta a Catania e l’altra in una tabaccheria di Genova. Ieri sera l’estrazione, nessuno ha centrato il “6” né il “5+1”

Il montepremi sale a 51,6 milioni di euro per la prossima estrazione.