Augusta, supera il covid grazie a cure tempestive, 39enne ringrazia la responsabile delle Malattie infettive dell’Umberto I

Ha superato in poco tempo e in maniera positiva il covid grazie alle cure tempestive degli anticorpi monoclonali che le sono stati somministrati – e per i quali rientra nell’apposito protocollo sanitario- G.C., augustana di 39 anni, che con una lettera aperta vuole adesso ringraziare pubblicamente la responsabile del reparto di Malattie infettive dell’ospedale “Umberto I” Antonina Franco che l’ha presa in carico, consigliandola e aiutandola al meglio per la sua salute.

Ecco la lettera ricevuta che pubblichiamo integralmente:

“Vorrei elogiare con questa lettera la dottoressa Antonina Franco per aver gestito con responsabilità, efficienza e competenza la mia persona. Essendo un soggetto fragile e fortemente allergico, la dottoressa ha dimostrato sicurezza e serietà per la somministrazione di monoclonali, ma la sua bravura non si è fermata solo lì. Mi ha consigliato la strada giusta per risolvere un altro problema che altri medici non sono arrivati a diagnosticarmi in maniera corretta. Fa il suo lavoro con passione e non per soldi, è inoltre una persona dolcissima e disponibile e con un grande cuore. Mi ha dato molta sicurezza e fiducia, di solito altri medici scappano, ma lei no. Non ci sono né parole ne soldi che possono ricoprire il suo ruolo e la competenza. Grazie di tutto”.