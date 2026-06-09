Augusta, successo per l’evento culturale dedicato a Franz Shubert

Grandissimo favore di pubblico ha suscitato l’evento culturale Franz Shubert, abisso e incanto, proposto da Nuova Acropoli Augusta, lo scorso sabato, interamente dedicato alla conoscenza dell’uomo, del compositore e della sua opera.

L ’Associazione culturale non è nuova nel proporre questo genere di eventi, che avvicinano la gente a conoscere, attraverso una chiave di lettura filosofica, talenti straordinari della musica classica. Attraverso la magistrale conduzione della Maestra A. Pricone, che per anni è stata presidente della sede di Augusta di Nuova Acropoli, si è ripercorsa l’opera musicale del “musicista dalle due anime, principe del Lied e autore della divina lunghezza, che, con la sua composizione musicale, ha saputo infondere nella sua musica amore e dolore, tenerezza e dramma”.

Interessante la guida all’ascolto proposta e di grande emozione, sul finire, il momento “pianoforte e voce”, grazie al quale il pubblico è stato rapito, in un viaggio tra incanto e abisso, dalle note di una delle più grandi opere del grande compositore romantico.