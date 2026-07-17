Augusta, successo per la 16ª Traversata del Golfo Xifonio

Attualità · Da 16 anni

Sport, devozione e tutela dell’ambiente si sono intrecciati nella 16ª edizione della Traversata a nuoto del Golfo Xifonio, manifestazione organizzata in occasione della festa della Madonna del Carmelo e diventata ormai un appuntamento fisso dell’estate augustana.

Circa cinquanta nuotatori hanno preso parte all’iniziativa, attraversando il Golfo Xifonio dalla spiaggetta delle Grazie, sull’isola di Augusta, fino al lido CRDD della Marina Militare. Una prova sportiva che, oltre al valore agonistico e simbolico, continua a rappresentare un’occasione per richiamare l’attenzione sulla salvaguardia del mare e del territorio.

Da sedici anni, infatti, la manifestazione porta con sé una richiesta precisa: la realizzazione di un impianto di depurazione moderno ed efficiente per la città di Augusta. Un’esigenza che il Comitato promotore definisce non più rinviabile.

«La nostra traversata è una voce che ogni anno si alza dal mare per ribadire un diritto fondamentale: la tutela e la salvaguardia del nostro ecosistema marino. Da 16 anni chiediamo che Augusta abbia il suo depuratore. Il mare è la nostra ricchezza, la nostra identità e il nostro futuro; non possiamo più permetterci di attendere», sottolineano gli organizzatori.

L’evento si è svolto grazie alla collaborazione di numerose istituzioni e associazioni. Il Comitato ha espresso il proprio ringraziamento al Comando Marittimo Sicilia, all’Ammiraglio di Divisione Di Renzo, al Contrammiraglio Garrapa e al personale del porticciolo della Marina Militare di Punta Izzo per il supporto organizzativo.

Un ringraziamento è stato rivolto anche alla Capitaneria di Porto di Augusta, alla Guardia Costiera Ausiliaria di Augusta e alla sezione cittadina dell’Unione Nazionale Veterani dello Sport (UNVS), che hanno contribuito alla sicurezza e alla buona riuscita della manifestazione.

Archiviata con successo anche questa sedicesima edizione, il Comitato rinnova il proprio impegno a mantenere viva l’iniziativa e a continuare a sensibilizzare istituzioni e cittadini sulla necessità di tutelare e valorizzare il mare di Augusta, rilanciando l’appello per la realizzazione del depuratore.