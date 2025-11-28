Augusta, successo per il Ruiz alla manifestazione “La vittima è sempre la stessa: la donna #ti rissi no”

Grande soddisfazione per l’Istituto di Istruzione Superiore “Gaetano Arangio Ruiz” che ha conquistato un brillante secondo posto nella seconda edizione della manifestazione provinciale “La vittima è sempre la stessa: la donna # ti rissi no”, promossa dall’Ufficio Scolastico Provinciale Ambito X di Siracusa in concomitanza con la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Una mattinata di grande impatto emotivo e formativo, ricca di spunti di riflessione e messaggi significativi su un tema purtroppo tristemente attuale.

L’iniziativa, svoltasi presso il cineteatro “Vasquez” di Siracusa, ha visto la partecipazione di tutti gli Istituti Superiori della provincia e si è articolata in tre sezioni competitive: prosa, danza/canto e cortometraggio. Le scuole hanno presentato i propri elaborati per una valutazione preliminare da parte della giuria, che ha selezionato i tre finalisti per ciascuna categoria. Il Ruiz ha scelto di concorrere in due sezioni: per la prosa le studentesse Noelia Carvana e Lara Cuppone di 3 BL, guidate dai professori Cettina Baffo e Salvo Pancari, hanno elaborato un testo da cui è stato tratto un video recitato da Cristian Amara di 5 BL e Vittoria Veca di 4 QL. Per la sezione canto/danza, sotto la guida della professoressa Marinella Strazzulla, è stata ideata una performance di danza con nastro, eseguita da Heimy Morales di 5 CL, che ha interpretato in modo personale il brano “Nessuna conseguenza” di Fiorella Mannoia, cantata dal vivo da Carlotta Zanti i 1 FQ e Concetta Gianino di 1 AL, con la partecipazione di Martina Bassetto di 5 CL e Beatrice Spatola di 1 CL.

È stata proprio questa coreografia a riscuotere il favore del pubblico e della giuria che ha assegnato al Ruiz il secondo posto assoluto nella categoria, con un premio in denaro di 200 euro. Un plauso speciale va anche allo studente Davide Baudo di 5 AL, il cui contributo è stato fondamentale per la realizzazione tecnica, essendosi occupato delle riprese, della registrazione e del montaggio di entrambi i video presentati in concorso.

La Dirigente scolastica del Ruiz ha espresso il suo orgoglio per gli studenti e i docenti coinvolti: “Non si tratta solo di un eccellente risultato artistico e di un premio meritato” – ha commentato – “ma soprattutto della dimostrazione che la scuola può e deve essere un motore di coscienza civile. Le nostre ragazze e i nostri ragazzi hanno saputo veicolare con arte un messaggio cruciale contro la violenza, lasciando un segno indelebile. Questo è il successo più grande.”