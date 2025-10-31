Augusta, successo per il Festival Nazionale della Filosofia Attiva

Sabato 25 ottobre, Piazza D’Astorga è stata animata dal Festival Nazionale della Filosofia Attiva, promosso da Nuova Acropoli Augusta, una gioiosa serata che ha avuto proprio come protagonisti grandi e piccini. Coinvolgenti le attività e i giochi proposti, come il Grande gioco dell’oca filosofico, il Libro delle impressioni, la Ruota delle virtù, attraverso un percorso di “Scopri, gioca, pensa” con cui il pubblico, intervenuto all’evento, ha avuto occasione di conoscere più da vicino la Filosofia Attiva. Non sono mancati i momenti di condivisione e di riflessione che sempre contraddistinguono gli eventi promossi da Nuova Acropoli, tutto allietato dalla buona musica dal vivo dei “Feet Jamping.

“Le nostre iniziative sono finalizzate a mostrare quanto la filosofia possa essere pratica, vicina alla gente, offrendoci nuove chiavi di lettura per affrontare la vita quotidiana”, fa sapere il presidente dell’associazione Rosaria Borzì, comunicando poi gli eventi in programma nelle prossime settimane: la presentazione del nuovo corso di Filosofia Attiva, in agenda per mercoledì 29 ore 19, presso la sede associativa di viale Italia 262 e la Giornata Mondiale della Filosofia prevista per sabato 22 novembre a Palazzo San Biagio.