Augusta, successo per il concerto dei “Ricchi e poveri”: due ore di pura energia nel cuore della Villa

Oltre due ore di pura energia e divertimento il concerto dei “Ricchi e poveri”, che si sono esibiti martedì sera, in piazza Castello, alla villa nell’ambito del cartellone degli eventi dell’estate augustana promossa dall’amministrazione comunale. Lo storico gruppo, composto da Angelo Sotgiu e Angela Brambati, sulla scena musicale italiana da 55 anni, con all’attivo 22 milioni di dischi venduti (secondi solo ai Pooh) e 28 album pubblicati di grandi successi rimasti nella storia della musica italiana, ha coinvolto il pubblico che ha affollato la piazza del centro stoio, nel cuore dei Giardini pubblici. E ha richiamato augustani di tutte le età che hanno cantato e ballato le canzoni del vasto repertorio spaziando dai cavalli di battaglia come “Sarà perché ti amo”, “La prima cosa bella”, “Che sarà” a “Mamma Maria” a “E m’innamoro” a brani come “Acapulco” e “Voulez vous danser”, quest’ultima cantata con attorno una decina di bimbi saluti sul palco per l’occasione.

I due non si sono risparmiati, hanno raccontato un po’ dei loro esordi e anche come è nato il nome di “Ricchi e poveri”, grazie a un’idea di Franco Califano, dialogando con i tantissimi venuti ad ascoltarli anche da qualche altro comune.

“La buona musica è questa, ha la magia di unire intere generazioni, di trasformare cuori e sentimenti. Ieri sera grazie ai “Ricchi e poveri” ho visto diciottenni cantare, sessantenni ballare, ed una moltitudine di uomini e donne felici e spensierati al ritmo di canzoni che fanno parte del patrimonio musicale del nostro paese per sempre” –ha commentato il sindaco Giuseppe Di Mare salito sul palco per un saluto prima dell’inizio del concerto, presentato da Nico Cirillo e Raffaele Stefanelli.

Il cartellone degli eventi estivi prevede, inoltre, per questa sera 11 agosto, in piazza Castello, sempre ai Giardini pubblici, uno spettacolo di cabaret alle 21 con “I due compari” con Antonio Pandolfo e Marco Manera. L’evento era in programma sabato scorso, ma è stato sospeso per il lutto cittadino che ha colpito Augusta con la morte per un incidente stradale dei due giovani Peppe Armenio e Gabriel Fazio.