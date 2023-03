Augusta, successo e applausi a “Città della notte” con la comicità di Teresa Mannino

Sold out, sabato e domenica, a “Città della notte” per Teresa Mannino, la nota attrice comica palermitana che è ritornata a esibirsi al teatro in due serate piene di divertimento ma anche riflessioni. Il suo spettacolo “Il Giaguaro mi guarda storto”, che sta portando in giro per l’Italia non ha deluso le aspettative e ha strappato applausi al numeroso pubblico presente con cui l’artista della risata ha saputo ancora una volta interagire, offrendo dal palco uno sguardo ironico e intelligente su quella che è la società di oggi.

“Ritorno sui palchi dei teatri piena di desideri, racconti e interrogativi. – ha detto Teresa Mannino, che dello spettacolo è anche autrice insieme a Giovanna Donini e regista – Il primo desiderio è quello di ritrovarvi, scambiare sguardi con ogni spettatrice e con ogni spettatore seduto in platea dalla prima all’ultima fila, nessuno escluso, per scoprire chi siamo diventati dopo questa assenza epocale. Dai racconti d’infanzia alla difficile relazione che abbiamo con l’attesa, dalla perplessità nei confronti degli animali umani alla stima per le formiche, il filo conduttore sarà il desiderio, stupore vitale che accende sogni, infuoca cuori e libera movimento”.