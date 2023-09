Augusta, sub in rada va in difficoltà. Intervento della Capitaneria: multato per pesca vietata

Stava pescando dentro il porto quando avrebbe avuto delle difficoltà, poi rientrate, che hanno fatto scattare l’intervento della Capitaneria di porto che lo ha poi multato per pesca vietata. E’ quanto successo ieri mattina quando è arrivata alla sala operativa della Guardia costiera di Augusta una richiesta d’intervento da parte del locale comando dei Carabinieri, per un subacqueo che si trovava nei pressi di uno dei pontili industriali, nel porto megarese. Così è stata inviata in zona la motovedetta Cp 879, ed è ststa allertato al contempo il nucleo portuale ed il relativo comando provinciale dei Vigili del fuoco

Giunto nello specchio d’acqua previsto i militari hanno constatato che, nel frattempo, l’emergenza era rientrata, in quanto il subacqueo era tornato a terra, stava bene e non necessitava di assistenza, ma insieme al padre, stava effettuando pesca subacquea illecita in porto. Alla luce di quanto emerso, la sala operativa ha inviato in zona un’autopattuglia e i militari hanno provveduto al sequestro dell’attrezzatura da pesca, consistente in fucili subacquei, maschere e pinne, ed a comminare ai due trasgressori la pertinente sanzione amministrativa, pari a circa 2000 euro.

La Capitaneria ricorda che l’attività di pesca in ambito portuale è assolutamente vietata, sia ai pescatori professionisti che ai dilettanti, giacché si corre il rischio che finiscano sulle tavole dei consumatori prodotti ittici insalubri, oltre ai rischi connessi all’esercizio dell’attività subacquea ed in genere della balneazione in uno specchio acqueo caratterizzato dalla presenza di navi, di grandi dimensioni, in attività di manovra.