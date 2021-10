Augusta, studiare all’estero con Intercultura: pubblicato bando e attivato sportello informativo

E’ stato pubblicato il bando di concorso per i programmi di mobilità scolastica internazionale che prevedono partenze dall’estate 2022. A promuoverlo è, anche quest’anno, Intercultura, un’ associazione di volontariato senza scopo di lucro, presente in 161 città italiane ed in 65 paesi di tutti i continenti, che promuove, organizza e finanzia scambi ed esperienze interculturali, inviando ogni anno centinaia di ragazzi delle scuole secondarie a vivere e studiare all’estero ed accogliendo nel nostro paese altrettanti giovani di ogni nazione che scelgono di arricchirsi culturalmente trascorrendo un periodo di vita nelle nostre famiglie e nelle nostre scuole. Tutto questo per favorire l’incontro e il dialogo tra persone di tradizioni culturali diverse ed aiutarle a comprendersi e a collaborare in modo costruttivo.

Le iscrizioni alle selezioni, non vincolanti per la futura partecipazione, scadranno il 10 novembre 2021 e i volontari del Centro locale di Intercultura Augusta, per fare conoscere agli studenti e ai loro genitori del territorio (Augusta-Lentini- Carlentini) le opportunità esistenti, hanno organizzato uno sportello informativo per oggi sabato 9 ottobre dalle 18 alle 20 al Centro Caritas (base scout) di fronte il Polivalente. Per evitare assembramenti è prevista la partecipazione di un solo genitore per ogni studente interessato.

I volontari spiegheranno anche le modalità per richiedere una borsa di studio. Infatti Intercultura, in quanto associazione di volontariato senza scopo di lucro, da sempre mira ad avere un impatto sociale forte sulla nostra società, attraverso centinaia di borse di studio, che provengono da un fondo proprio e dalle donazioni liberali di aziende, enti e fondazioni.