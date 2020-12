Augusta, studenti del Ruiz inviati speciali del Fai raccontano “Il Natale nella città di Federico II di Svevia”

Una clip illustrativa di un itinerario della Natività articolato in opere e dipinti rintracciabili nel centro storico di Augusta. E’ il prodotto finale del progetto “Inviati speciali: gli studenti raccontano il Natale” realizzato da quattro studenti del secondo istituto superiore Arangio Ruiz in sinergia con una delegazione Fai di Siracusa che vuole stimolare, soprattutto nei giovani, il senso di appartenenza alla comunità cittadina oltre che sensibilità e consapevolezza nei confronti del patrimonio artistico e culturale del paese.

Gli studenti coinvolti, Piero Calabrò e Di Grande Sofia di 1BF, Jason Finocchio di 2AF, Aurora Prestigiacomo di 3AT e Marco Romeo di 3AM, che hanno aderito all’iniziativa hanno sviluppato anche competenze nell’ambito della comunicazione, attraverso l’individuazione di strategie utili a compensare le criticità emerse a causa del distanziamento sociale. Per il progetto di inclusione fondamentale è stato il contributo del Dipartimento di Sostegno del Ruiz nelle figure dei docenti Matilde Magnano, Giuseppe Costa, Claudia Naro e Natalia Russitto.

“Un ringraziamento particolare va dunque al Fai di Siracusa, nella persona del capo delegazione Sergio Cilea, per aver promosso l’iniziativa, all’assessore alla Cultura Giuseppe Carrabino per i preziosi suggerimenti, e alla dirigente scolastica, Maria Concetta Castorina, da sempre fautrice di progetti rivolti all’integrazione. – si legge in una nota della scuola- Il Ruiz è infatti una comunità accogliente nella quale tutti gli alunni, a prescindere dalle loro diversità funzionali, possono realizzare esperienze di crescita individuale e sociale. Tanti i percorsi di inclusione intrapresi in questi ultimi anni come il Baskin, il Progetto euro, Cuochi senza fuochi , il Laboratorio del fare e il Cineforum“.