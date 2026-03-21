Augusta, studenti del Megara protagonisti ai Giochi Matematici e ai Campionati di Fisica

Nelle ultime settimane 2 studenti del Liceo “Megara” di Augusta hanno ottenuto risultati eccellenti in 2 distinte gare di Matematica e Fisica.

Il 14 marzo Giorgio Belluso della classe 4^A del Liceo Scientifico si è classificato al 1° posto della categoria L1 Plus nella Semifinale della 33^ edizione dei Campionati internazionali dei Giochi Matematici, disputata presso il Liceo “Orso Mario Corbino” di Siracusa.

Pertanto, Giorgio si è qualificato alla Finale nazionale, in programma il prossimo 30 maggio a Milano presso l’Università “Bocconi”.

Il 24 febbraio Pietro Spinali della classe 3^C del Liceo Scientifico si è piazzato nella Terza Fascia (Bronzo) nella Gara di 2° livello della 40^ edizione dei Campionati Italiani di Fisica, tenuta presso il Dipartimento di Fisica e Astronomia “Ettore Majorana” dell’Università degli Studi di Catania.

Inoltre, Pietro ha conquistato il Premio Speciale “Riccardo Giacobbe” poiché è stato lo studente del terzo anno delle scuole secondarie di secondo grado che ha elaborato la migliore prova tra i poli Catania 1 e Catania 2 e verrà premiato a Catania tra maggio e giugno 2026.

Alla Gara di 2° livello hanno partecipato, oltre a Pietro, anche gli studenti Giorgio Belluso (4^A Liceo Scientifico), Mouhamed M’sallem (4^C Liceo Scientifico), Gabriele Serruto (5^B Liceo Scientifico) e Sofia Tarico (3^B Liceo Scientifico), accompagnati dalla docente Jolanda Coralli.

I Campionati Internazionali dei Giochi Matematici e i Campionati Italiani di Fisica sono organizzati rispettivamente dal Centro PRISTEM dell’Università “Bocconi” e dal Gruppo Olimpiadi dell’Associazione per l’Insegnamento della Fisica (AIF) e hanno come rispettive docenti referenti nel Liceo “Megara” Maria Grazia Chiarello e Anna Lucia Daniele.

La Dirigente Scolastica prof.ssa Fabrizia Ferrante, la docente referente del Dipartimento di Matematica e Fisica Stefania Caramagno e l’intera comunità liceale si congratulano con Giorgio e Pietro per i significativi traguardi tagliati e con gli altri studenti per il significativo impegno profuso.