Augusta, studentessa del Ruiz vince il concorso intitolato a Nicholas Green

“Per la lodevole precisione del progetto, la perfetta aderenza alla traccia e la capacità di personalizzare il tema, con attenzione al dettaglio e sintesi narrativa”. Con questa motivazione Noemi Blancato, studentessa della IV Liceo Scienze applicate quadriennale si è classificata tra i tre vincitori della sezione scuola secondaria di secondo grado per il prestigioso concorso “Premio Nicholas Green” per l’anno scolastico 2020/21, indetto annualmente dalla Regione per sensibilizzare le giovani generazioni alla cultura del dono. Il concorso prevedeva la realizzazione di elaborati originali e inediti, dallo spot pubblicitario, al fumetto, all’elaborazione grafica, pittorea o scultorea, ma anche a composizioni in poesia o prosa, saggi, racconti, dialoghi, lettere, interviste, che affrontassero i temi attinenti la solidarietà umana ed in particolare la donazione di organi per fini di trapianto. L’alunna augustana, sotto la guida della sua insegnante di Lettere Giusy Panessidi, ha saputo toccare con particolare sensibilità i temi delicati della donazione degli organi e della solidarietà in un elaborato scritto dal titolo “Succede”.

La cerimonia si è svolta a nella sala Borsellino di Palazzo Vermexio a Siracusa, in concomitanza con la “Giornata annuale dei donatori di organi”, e ha visto come relatori Graziella Basso, coordinatrice trapianti all’Asp di Siracusa, Vincenzo Puntillo, direttore del reparto di Nefrologia dell’Umberto I di Siracusa, Carmela Spedale, docente referente dell’ambito territoriale di Siracusa, e l’augustana Silvia Feccia, responsabile dell’Aido per Catania e Siracusa. Noemi e gli altri studenti premiati hanno ricevuto, oltre i premi in denaro previsti dal bando, anche delle targhe sponsorizzate dai presidenti del Kiwanis club di Augusta e Siracusa, rispettivamente, Francesco Rattizzato e Arcangela Dell’Arte.

“Siamo molto felici di esserci distinti in un concorso come questo che perpetua il gesto di amore che la famiglia Green ha dimostrato donando gli organi del piccolo Nicholas, tragicamente ucciso, affinchè altre persone potessero continuare a vivere. Per questa ragione ringrazio i docenti della mia scuola per l’importante compito volto a promuovere tra i giovani il valore solidaristico, umanitario e civile della donazione degli organi”. – ha commentato la dirigente scolastica Maria Concetta Castorina