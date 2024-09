Augusta, studentessa del Ruiz tra i vincitori del programma “Deutschland plus” 2024

Si è classificata a livello nazionale tra i migliori studenti di tedesco vincendo una borsa di studio del programma “Deutschland plus” una studentessa della 5A Turismo dell’ istituto superiore Gaetano Arangio Ruiz, indirizzo tecnico settore Economico. Si tratta di Vittoria Tringali, che ha così potuto vivere un’esperienza di alto valore formativo: dal 22 agosto al 10 settembre ha trascorso due settimane in una famiglia ospitante a Dresda, studiando alla “Bertolt-Brecht-Gymnasium Dresden”, e una settimana di visite ed eventi a Berlino.

Il programma “Deutschland Plus”, promosso dalla segreteria della Conferenza permanente dei ministri dell’Istruzione dei Länder della Repubblica federale tedesca, è rivolto agli alunni italiani che studiano con successo il tedesco nelle scuole statali in cui viene insegnato in modo curricolare, con lo scopo di offrire loro la possibilità di approfondire la conoscenza della lingua e della cultura tedesca attraverso tre settimane di studio/vacanza in Germania e di incentivare lo scambio culturale.

I criteri di selezione facevano riferimento ad alcuni parametri: l’età, compresa tra i 15 e i 17 anni nel momento del viaggio; il livello di conoscenza del tedesco, almeno A2 e una solida cultura generale; il rispondere ad aspettative elevate sia sul piano linguistico che caratteriale, e il sapersi integrare nei gruppi internazionali, nonché nella vita scolastica e familiare di un paese straniero.

Vittoria, che si è distinta nei precedenti anni scolastici per preparazione e impegno, è stata l’unica studentessa siciliana ad essere selezionata con altri 35 studenti e ha ben meritato tutto questo grazie alla sua ottima preparazione e alle sue personali predisposizioni.

“Oggi più che mai ciò che fa la vera differenza è la capacità di interagire anche in lingue diverse. – ha commentato la dirigente – E l’indirizzo Turismo è una buona scelta strategica per arricchire il proprio bagaglio culturale e investire nel proprio futuro lavorativo”- ha commentato il dirigente scolastico, Maria Concetta Castorina, che esprime le sue congratulazioni all’alunna e alla docente di Tedesco del settore Economico indirizzo Turismo, Rosita Accolla.