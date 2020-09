Augusta, studente del liceo Megara selezionato alla Scuola superiore di Catania

Uno studente del liceo Megara diplomatosi quest’anno, Matteo Pappalardo studierà filosofia alla Scuola superiore di Catania per il nuovo anno accademico. È stato, infatti, selezionato tra i tanti aspiranti che hanno sostenuto due prove scritte di argomento storico-filosofico e un colloquio motivazionale, il percorso di studio prevede il conseguimento della laurea triennale, per poi proseguire nella specializzazione con la magistrale in Scienze filosofiche.

“Il pensiero e l’indagine sono da sempre il campo di Matteo Pappalardo la cui passione non è mai mancata nel corso del suo percorso liceale, affrontato con devozione e impegno e ripagato con riconoscimenti in vari momenti tra i quali la partecipazione alle Olimpiadi di filosofia”- ha sottolineato la docente del Megara Francesca Solano, che lo ha accompagnato e guidato fino agli esami finali dei mesi scorsi.

Nell’anno dell’esperienza del lockdown a causa della pandemia dovuta al Covid 19 il liceale ha approfondito le discipline dell’indirizzo scientifico e umanistico per sostenere un esame brillante e all’altezza del suo percorso di eccellenza maturato nell’intero quinquennio di studi. La formazione raggiunta gli ha così consentito l’accesso nell’ateneo catanese in cui studiano giovani che vengono preparati nel solco di un’offerta formativa di altissimo livello.

“Mi ritengo alquanto soddisfatto di essere divenuto membro di una scuola di eccellenza quale la Scuola superiore di Catania, dove la meritocrazia, il contatto umano e il livello culturale sono notevoli” – ha dichiarato Matteo Pappalardo, aggiungendo di essere consapevole di avere colto un’occasione unica di fondamentale importanza per la valorizzazione della sua futura carriera e della maturazione delle competenze richieste nel settore prescelto.