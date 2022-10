Augusta, strappo nel M5S dopo indipendenza di Palazzotto che replica: “richiesta fedeltà che annulla le coscienze”

“Non ritengo necessaria una replica ad insinuazioni politiche su logiche di un gruppo consiliare di cui sostanzialmente non ho fatto parte se non per qualche ora. Alle due colleghe consigliere del Movimento 5 stelle ricordo soltanto la differenza tra la lealtà a cui fanno riferimento nella loro nota stampa e la fedeltà richiesta, che applicata alla politica annulla le coscienze”. A parlare è Federico Palazzotto, neo consigliere comunale ex 5 stelle, che un paio di giorni fa si è dichiarato indipendente, e che replica cosi alle affermazioni al vetriolo di ieri delle due consigliere comunali pentastellate Roberta Suppo e Chiara Tringali. Al penultimo Consiglio comunale sulle variazioni di bilancio le due esponenti del movimento 5 stelle avevano abbandonato l’aula mentre Palazzotto era rimasto, se pur astenendosi dal voto e questo ha creato lo strappo all’interno del Movimento.

“A beneficio anche loro ma soprattutto dei concittadini, chiarisco quanto pensavo fosse evidente dopo la mia prima e unica dichiarazione in Consiglio comunale: -prosegue Palazzotto in una nota- ho in testa l’interesse esclusivo della città, e non dell’amministrazione di turno; posso essere leale con gli elettori che mi hanno dato fiducia due anni fa, e non fedele a una struttura partitica che, in questi giorni per me concitati, mi ha fatto subito sentire corpo estraneo. Sono entrato nell’aula da consigliere di opposizione e resto all’opposizione, ma il mio modo di intendere l’opposizione è in chiave costruttiva. Riconosco che devo ancora imparare i tecnicismi della politica consiliare. Confido, comunque, che – conclude- nel prosieguo del mio impegno in Consiglio comunale venga apprezzata, dai colleghi consiglieri tutti e dai cittadini, la limpidezza delle mie azioni”.