Augusta, straordinari e organizzazione del lavoro al carcere, sindacati di nuovo sul piede di guerra

Stato di agitazione all’interno della casa di reclusione di Augusta con l’ interruzione delle relazioni sindacali nei confronti della direzione e la possibilità di mettere in campo una serie di iniziative di dissenso tra cui una serie di manifestazioni pubbliche di protesta. Sono di nuovo sul piede di guerra i sindacati che ieri hanno chiesto al provveditore regionale dell’amministrazione penitenziaria Cinzia Calandrino un incontro urgente e nell’immediato l’annullamento dell’accordo, diffidando la direzione ad attuare accordi sindacali sottoscritti da una sola sigla sindacale.

Al centro dell’ennesimo scontro tra la direzione dell’istituto di pena e i sindacati Osapp, Sinappe, Uspp, Fns-Cisl, Fsa, Cnpp e Cgil-fp c’è la non applicazione del protocollo d’intesa locale del 2020 e la modifica dell’articolo 7 del protocollo d’intesa regionale le cui contrattazioni “sono state improntate sulla linea unilaterale delle sole proposte formulate dalla direzione che violano tutte le norme dell’ accordo quadro nazionale in tema di orario di lavoro notturno, straordinario, esperito nei posti di servizio ad incarico fisso”– scrivono Nunzio Romano (Osapp), Sebastiano Bongiovanni (Sinappe), Salvatore Argento (Uspp), Fabio D’ Amico ( Fns-Cisl), Massimiliano Di Carlo (Cnpp), Giuseppe Argentino(Cgi-Fp) che elencano quelle che ritengono le violazioni in tema di straordinario: “dal voler applicare tassativamente l’orario di lavoro notturno ad otto ore invece che 6 ore così come proposto dalla maggioranza assoluta delle organizzazioni sindacali, pur avendo il dipartimento aumentato l’organico alla casa di reclusione di Augusta di ben 17 unità” all’ utilizzo del personale “dell’ufficio sopravvitto, nei festivi, all’espletamento di mansioni non proprie, “conti correnti“, il che spiega come mai abbia la necessità di utilizzare due unità nei festivi in detto posto di servizio”.

Con riferimento al personale femminile di polizia penitenziaria verrebbe violato anche il codice delle pari opportunità “che questa direzione ha inteso calpestare e non considerare, ledendo gli interessi legittimi nonché i diritti soggettivi del personale femminile appartenente alla casa di reclusione di Augusta”.

“Certamente tale negativa analisi tiene in considerazione tutta la catena organizzativa preposta all’applicazione degli accordi sottoscritti, ognuno con il suo peso di responsabilità. Vergognoso – dicono ancora i sindacati- non aver attuato il Pil sottoscritto il 30 ottobre 2020 ad oggi e proporre ed attuare un Pil siglato da una sola organizzazione sindacale con una proposta maggioritaria che la direzione non ha preso minimamente in considerazione. Allora ci domandiamo: la direzione convoca i sindacati per il sentito sindacale o per una contrattazione dove si portanoavanti le proposte avanzate dalla maggioranza sindacale, più del 75% dei sindacati? Risposta: la direzione di Augusta comesi evince dal verbale dell’ ‘8 marzo scorso ascolta solo una sigla sindacale”.

I sei rappresentanti sindacali, inoltre, sottolineano come sia “grave constatare come gli organi superiori Prap e Dap, pur dettagliatamente informati, non abbiano avuto il coraggio di assumere adeguata decisione al fine di riportare la gestione organizzativa della casa di reclusione di Augusta alla corretta serenità ma far tirare avanti un istituto ormai in perenne agonia organizzativa”. E non dimenticano il notevole stress lavorativo dovuto ai turni pesanti, i carichi di lavoro esagerati (due e a volte anche tre posti di servizio da ricoprire nel turno), l’età anagrafica molto avanzata degli operatori che si aggira intorno ai 50 anni, la carenza endemica di personale (ruolo agenti/assistenti, ruolo sovrintendenti e ispettori) che “ha messo in ginocchio l’istituto, in alcune giornate, soprattutto nei turni serali e notturni, resta per ore ed ore con un numero di unità che non soddisfano neanche la copertura dei minimi livelli di sicurezza”.