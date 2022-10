Augusta, “Stramegara 2022”, l’asd Megara running ottiene 1.134 punti: è seconda nella classifica a squadre

È valsa come ultima prova della 15esima edizione del “Grand prix provinciale” di corsa su strada la “Stramegara 2022” che si è disputa domenica al centro storico e in cui si assegnavano gli ultimi punti per determinare la classifica finale sia individuale che a squadre. L’asd Megara running ha gareggiato con 30 atleti e 16 ragazzi della scuola di atletica e con il miglior risultato ottenuto di tutte le prove disputate finora, esattamente 1134 punti, ha consolidato il secondo posto in classifica dietro la Floridia Running e davanti all’ Atletica Lentini.

A questo risultato si è arrivato con le prestazioni di molti atleti che hanno conquistato il podio nella classifica individuale: Samuel Baudo, terzo classificato nella categoria Sm, Agostino Incari, arrivato secondo nella categoria SM40, Salvatore Greco, terzo nella categoria Sm45. Nella gara dei piccoli ottima prova di Gloria Solano che è arrivata prima, di Matteo Raniolo ed Emanuele Incari, rispettivamente secondo e terzo classificato ed Alessio Vitellino nella categoria Cadetti.

“E’ stata una giornata storica per la nostra società. Abbiamo dimostrato di essere e fare squadra, che non è cosa da poco. – ha dichiarato il presidente Carmelo Casalina- Un plauso a tutti i componenti della Megara running nessuno escluso perché ognuno è stato utile per il risultato finale, in particolare ai nostri piccoli atleti che si stanno allenando con dedizione e soprattutto con divertimento”.

Per la cronaca a vincere la 21° edizione della “Stramegara 2022”, la manifestazione podistica di corsa su strada organizzata dall’asd Atletica Augusta, sono stati per le donne l’augustana e pluripremiata mezzofondista Giulia Aprile, tesserata per il Gruppo sportivo esercito italiano e per gli uomini Joao Bussotti, finalista nei 1500 metri piani agli Europei di Amsterdam del 2016, anche lui tesserato con il Gruppo sportivo dell’Esercito italiano.