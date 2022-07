Augusta, strade pericolose e senza segnaletica a Monte Tauro: interpellanza di 4 consiglieri di opposizione

Assenza di segnaletica stradale nelle vie Plauto, Terenzio, Seneca, Cicerone, Catullo, e possibile istituzione del senso unico di marcia in via Barone Zuppello, nel popoloso quartiere di Monte Tauro. Ruota attorno a queste problematiche l’interpellanza dei consiglieri comunali Francesco La Ferla, Manuel Mangano, Mariangela Birritteri e Corrado Amato rivolta al sindaco e all’assessore competente che sottolineano come le vie in questione sono carenti di segnaletica stradale e al contempo strade pericolose, visti i numerosi incidenti che si verificano con sempre maggiore frequenza. E “se non si interviene si corre il rischio che qualche automobilista possa riportare gravi conseguenze. È necessario un intervento urgente” scrivono i quattro tra cui La Ferla che, a fine aprile scorso, aveva presentato al Comune una Pec sul tema rimasta priva di riscontro.

Considerato, inoltre che via Barone Zuppello è l’arteria principale del quartiere, piena di attività commerciali, dove si trova anche la chiesa di San Giuseppe Innografo e “che quotidianamente si assiste a un traffico automobilistico spesso indisciplinato nelle soste e nella circolazione e che di recente qualche giorno fa si è verificato l’ennesimo sinistro”, visto che la zona “è sprovvista di dossi, la segnaletica è vetusta o inesistente, non sono individuati i parcheggi, inoltre per la sua conformazione essendo ai lati spesso confinante con terreni ha spesso vegetazione incolta che ingombra la carreggiata” gli esponenti politici chiedono al sindaco e all’assessore competente se intendano “immediatamente dare mandato di effettuare i necessari lavori sopra elencati e quanto altro risultasse opportuno per la risoluzione dei problemi prospettati, se intendano trasformare il senso di circolazione di via Barone Zuppello da strada a doppio senso a strada a senso unico, che risolverebbe numerosi problemi di sicurezza e di individuazione dei parcheggi”.