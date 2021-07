Augusta, strada provinciale 61, il Comune acquisisce 9 km dal Libero consorzio

La strada provinciale 61, per una estensione di 9.000 metri lineari, è strada comunale. Ieri la giunta comunale, presieduta dal sindaco Giuseppe Di Mare con l’intervento del segretario generale Sebastiano Marano, con apposita delibera ha approvato il “verbale di consegna” e la presa in carico da parte del Comune, di una delle principali arterie di collegamento con Monte Tauro e Brucoli e molto trafficata da tempo ormai, da quando cioè il quartiere è cresciuto tanto da diventare una delle zone più popolari del Comune.

La strada da tempo al centro dell’attenzione perché teatro di incidenti anche mortali, l’ultimo dei quali nel 2019 quando un pedone fu travolto mentre attraversava. Da allora è nato il Comitato “Roberto siamo noi”, che ha più volte sollecitato che venisse acquisita dal Comune la strada che necessita di interventi di manutenzione urgenti a partire dalla realizzazione della segnaletica orizzontale e verticale.

“La conclusione del procedimento classificazione-acquisizione del tratto della provinciale 61 quale strada comunale – ha commentato l’assessore all’urbanistica Giuseppe Carrabino – è un fatto di estrema rilevanza dell’azione amministrativa che se da un lato pone fine ad una annosa vicenda, dall’altra determina delle responsabilità in relazione alla competenza del Comune di Augusta per gli interventi di carattere manutentivo, di governo, di vigilanza e di tutela del tratto stradale in parola. Si tratta di un impegno che il nostro sindaco Giuseppe Di Mare aveva assunto con la popolazione residente. Adesso occorre proseguire con la realizzazione di tutti quei progetti che devono permettere una maggiore vivibilità al quartiere che costituisce una delle zone di maggior sviluppo della città”.