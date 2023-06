Augusta, strada di Punta Cugno pericolosa: c’è un canalone e manca il guardrail

E’ insicura e pericolosa, perché stretta e priva di guardrail in alcuni tratti, oltre che completamente al buio, la strada di Punta Cugno che rimane l’unico percorso stradale per raggiungere Augusta dalla zona industriale.

A sollevare la questione sono due automobilisti augustani, Antonio Illiano e Leandro D’Amico, che sottolineano come in un lato della carreggiata della strada, che è già abbastanza stretta e dove a stento ci passano due mezzi nello stesso momento, “sotto il livello stradale, poco prima dello svincolo per Punta Cugno e per l’asse attrezzato per la 114 c’è un canalone coperto dalla folta vegetazione e che per questo non si vede. Da questa strada transitano anche camion e mezzi pesanti e magari restringendosi la carreggiata, qualcuno non vedendo dove termina il bordo della strada, al buio, e non sapendo della presenza del canalone, potrebbe andare a finirci dentro con tutto il mezzo– dicono io due- Considerato che ad oggi questa è l’unica strada di transito per chi viene dalla ex Ss 114 e per i tanti pendolari della zona industriale che, soprattutto la sera, smontano dal lavoro e tornano a casa, sarebbe opportuno dotarla almeno di guardrail all’altezza del canalone, oppure intanto ripulire la vegetazione consentendo di vedere fin dove arriva la strada e l’eventuale rischio. Fermo restando che bisognerebbe per prima cosa riaprire il tratto della ex statale 114, che è di nuovo chiuso per una frana proprio all’altezza del sottostante canalone”.

Il tratto in questione della ex 114 Siracusa-Catania- è interdetto alla circolazione a causa da un vistoso avvallamento e dal cedimento stradale , per la seconda volta, da circa due anni dopo essere stato riaperto, a fine 2020, dopo una precedente interdizione durata 4 anni. Nel frattempo è pure diventata, anche questa volta, una discarica a cielo aperto dove incivili hanno abbandonato al suo interno rifiuti vari.