Augusta, “Storie di Natale” alle Anime sante: il concerto dell’associazione musicale Diapason

Si chiama “Storie di Natale” il concerto che si è svolto giovedì sera, nella chiesa delle Anime sante, a cura dell’associazione culturale musicale “Diapason” nell’ambito del cartellone natalizio promosso dal Comune. Come ogni anno l’associazione è attiva sul territorio con proposte sempre differenti per sensibilizzare e valorizzare la cultura e le tradizioni del nostro territorio e quest’anno, su iniziativa del maestro Giovanna Passanisi, direttrice e presidente dell’associazione, è stato proposto un evento in cui l’ascoltatore è stato condotto alla riflessione attraverso una serie di storie di vita, racconti, pensieri, presentati da Florindo Colella, il tutto intervallato da musiche d’autore eseguite dai maestri di musica classica della scuola.

Al termine della serata si è esibita l’orchestra dei docenti insieme a due allievi meritevoli, diretta dal maestro Cristiano Nuovo che, per l’occasione, ha scritto e arrangiato due brani originali di sua composizione. I maestri che hanno partecipato al concerto sono: Giovanna Passanisi al pianoforte, Alberto Bosco alla chitarra, Mariacristina Gionfriddo alla voce, Matteo Briganti al violino, Pamela Patania al flauto, Alessandro Borgia alla batteria, gli allievi meritevoli Anthony Stabile al violino e Davide Spatola al flauto, i musicisti collaboratori Marta Giangrande alla voce e Francesco Giudice al basso elettrico, diretti da Nuovo alla composizione, arrangiamenti e direzione d’orchestra.